والنهار اذا تجلى ٢
وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ٢
وَالنَّهَارِ
اِذَا
تَجَلّٰی
أي إذا انكشف ووضح وظهر , وبان بضوئه عن ظلمة الليل .