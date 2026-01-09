ان علينا للهدى ١٢ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ١٢ اِنَّ عَلَیْنَا لَلْهُدٰی ۟ؗۖ

3

﴿إِنَّ عَلَیۡنَا لَلۡهُدَىٰ ١٢﴾ لَتَبْيِين طَرِيق الْهُدَى مِنْ طَرِيق الضَّلَال لِيَمْتَثِل أَمْرنَا بِسُلُوكِ الْأَوَّل وَنَهْينَا عَنْ اِرْتِكَاب الثَّانِي