فسنيسره للعسرى ١٠ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ ١٠ فَسَنُیَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰی ۟ؕ

3

[ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (١٠) ] ئەمە بە پێچەوانەی ئەوەی ترەوە كاری دۆزەخی بۆ ئاسان ئەكەین، ئەم جۆرە كەسانە هەر كردەوەیەك شەڕو خراپەو تاوان بێ بەلایانەوە ئاسانەو ئەنجامی ئەدەن و لێی ناگەڕێنەوە تا بەرەو دۆزەخیان ئەبات، واتە: كردەوەی دۆزەخییەكانیان بۆ ئاسان ئەكرێ .