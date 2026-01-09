فسنيسره للعسرى ١٠
فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ ١٠
فَسَنُیَسِّرُهٗ
لِلْعُسْرٰی
۟ؕ
3
Tutamnyoshea njia za mateso.