والليل اذا يغشى ١ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ١ وَالَّیْلِ اِذَا یَغْشٰی ۟ۙ

هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحوالهم، فقال: { وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى } أي: يعم الخلق بظلامه، فيسكن كل إلى مأواه ومسكنه، ويستريح العباد من الكد والتعب.