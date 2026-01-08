فالهمها فجورها وتقواها ٨
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ٨
فَاَلْهَمَهَا
فُجُوْرَهَا
وَتَقْوٰىهَا
۟
Akaibainishia njia ya shari na njia ya kheri.