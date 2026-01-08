فلا اقتحم العقبة ١١ وما ادراك ما العقبة ١٢ فك رقبة ١٣ او اطعام في يوم ذي مسغبة ١٤ يتيما ذا مقربة ١٥ او مسكينا ذا متربة ١٦ ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ١٧ اولايك اصحاب الميمنة ١٨ والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشامة ١٩ عليهم نار موصدة ٢٠

