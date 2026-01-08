ونفس وما سواها ٧ وَنَفْسٍۢ وَمَا سَوَّىٰهَا ٧ وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۟

[ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) ] وه‌ سوێند بێت به‌ نه‌فس كه‌ چۆن خوای گه‌وره‌ مرۆڤی ڕێكخستووه‌، یاخود سوێند بێت به‌ نه‌فس كه‌ خوای گه‌وره‌ سه‌ره‌تا مرۆڤی دروست كردووه‌ له‌سه‌ر نه‌فسێكی پاك و له‌سه‌ر فیتره‌تی پاكی ئیسلام دروستی كردووه‌.