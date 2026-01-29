سائن ان کریں۔
الشمس
6
6:91
والارض وما طحاها ٦
وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا ٦
وَالۡاَرۡضِ
وَمَا
طَحٰٮهَا ۙ
٦
اور قسم ہے زمین کی اور جیسا کہ اسے بچھا دیا۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات
جوابات
العربية
Tafsir Fathul Majid
موجودہ آیت کے لیے Tafsir Fathul Majid دستیاب نہیں ہے۔
