الشمس
6
6:91
والارض وما طحاها ٦
وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا ٦
وَالۡاَرۡضِ
وَمَا
طَحٰٮهَا ۙ
٦
اور قسم ہے زمین کی اور جیسا کہ اسے بچھا دیا۔
Tafseer Jalalayn
﴿وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا طَحَىٰهَا ٦﴾ بَسَطَهَا
