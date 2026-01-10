والارض وما طحاها ٦ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا ٦ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰىهَا ۟

وقوله - تعالى - : ( والأرض وَمَا طَحَاهَا ) أى : وحق الأرض ومن بسطها من كل جانب ، وجعلها مهيأة للاستقرار عليها : يقال : طحى فلان الشئ ودحاه ، إذا بسطه ووسعه .