والارض وما طحاها ٦ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا ٦ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰىهَا ۟

3

{ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا } أي: مدها ووسعها، فتمكن الخلق حينئذ من الانتفاع بها، بجميع وجوه الانتفاع.