الشمس
5
5:91
والسماء وما بناها ٥
وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا ٥
وَالسَّمَآءِ
وَمَا
بَنٰٮهَا ۙ
٥
اور قسم ہے آسمان کی اور جیسا کہ اسے بنایا۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات
جوابات
Aa
العربية
Al-Sa'di
