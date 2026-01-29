سائن ان کریں۔
الشمس
5
5:91
والسماء وما بناها ٥
وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا ٥
وَالسَّمَآءِ
وَمَا
بَنٰٮهَا ۙ
٥
اور قسم ہے آسمان کی اور جیسا کہ اسے بنایا۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات
جوابات
العربية
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
Na kwa mbingu na kujengeka kwake kiimara.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
