سائن ان کریں۔
🚀 ہمارے رمضان چیلنج میں شامل ہوں!
مزيد جانیے
🚀 ہمارے رمضان چیلنج میں شامل ہوں!
مزيد جانیے
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
الشمس
4
4:91
والليل اذا يغشاها ٤
وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا ٤
وَالَّيۡلِ
اِذَا
يَغۡشٰٮهَا ۙ
٤
اور قسم ہے رات کی جب وہ اس (سورج) کو ڈھانپ لیتی ہے۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات
جوابات
Aa
العربية
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
Na kwa usiku unapoifinika ardhi ikawa giza.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
Notes placeholders
close