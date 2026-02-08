سائن ان کریں۔
الشمس
3
3:91
والنهار اذا جلاها ٣
وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا ٣
وَالنَّهَارِ
اِذَا
جَلّٰٮهَا ۙ
٣
اور قسم ہے دن کی جب وہ اس (سورج) کو روشن کردیتا ہے۔
العربية
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
Na kwa mchana unapoliondoa giza na kulifunua.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
