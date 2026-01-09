ولا يخاف عقباها ١٥ وَلَا يَخَافُ عُقْبَـٰهَا ١٥ وَلَا یَخَافُ عُقْبٰهَا ۟۠

3

[ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (١٥) ] وه‌ خوای گه‌وره‌ له‌سه‌ره‌نجامی كاره‌كانی ناترسێ و ترسی هیچ كه‌سێكی نیه‌و هه‌رچیه‌ك بكات به‌بێ ترس ئه‌یكات، والله أعلم.