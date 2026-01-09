فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ١٣
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَـٰهَا ١٣
فَقَالَ
لَهُمْ
رَسُوْلُ
اللّٰهِ
نَاقَةَ
اللّٰهِ
وَسُقْیٰهَا
۟ؕ
3
Салих предостерег их от греха и сказал: «Не зарезайте верблюдицу, которую Аллах сделал для вас великим знамением. Не отвечайте неблагодарностью на милость Аллаха, Который одарил вас молоком этой верблюдицы».