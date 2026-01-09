فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ١٣ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَـٰهَا ١٣ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْیٰهَا ۟ؕ

[ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ] پێغه‌مبه‌ری خوا كه‌ مه‌به‌ست پێی صاڵح پێغه‌مبه‌ره‌ - صلی الله علیه وسلم - پێی فه‌رموون [ نَاقَةَ اللَّهِ ] واز له‌و حوشتره‌ بێنن كه‌ خوای گه‌وره‌ وه‌كو موعجیزه‌ بۆی ناردوون، وه‌ ئاگاداری بن و لێی نزیك نه‌كه‌ونه‌وه‌ [ وَسُقْيَاهَا (١٣) ] وه‌ نزیك مه‌كه‌ونه‌وه‌و ده‌ستدرێژى مه‌كه‌نه‌ سه‌رى له‌و ڕۆژه‌ی كه‌ تیایدا ئاو ده‌خواته‌وه‌، له‌به‌ر ئه‌وه‌ی ئاوه‌كه‌ ڕۆژێك بۆ حوشتره‌كه‌ بوو ڕۆژێك بۆ ئه‌وان بوو.