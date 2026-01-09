اذ انبعث اشقاها ١٢ إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشْقَىٰهَا ١٢ اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا ۟

[ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (١٢) ] كاتێك كه‌ خراپترینی هۆزه‌كه‌ كه‌ (قه‌دداری كوڕی سالیف) بووه‌ هه‌ستا چوو ئه‌و حوشتره‌ی سه‌ربڕی كه‌ خوای گه‌وره‌ وه‌كو موعجیزه‌یه‌ك له‌ تاوێره‌كه‌وه‌ بۆی ده‌ركردن.