اذ انبعث اشقاها ١٢ إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشْقَىٰهَا ١٢ اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا ۟

3

﴿إِذِ ٱنۢبَعَثَ﴾ أَسْرَعَ ﴿أَشۡقَىٰهَا ١٢﴾ وَاسْمه قَدَّار إِلَى عَقْر النَّاقَة بِرِضَاهُمْ