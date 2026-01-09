وقد خاب من دساها ١٠ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ١٠ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۟ؕ

3

[ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (١٠) ] وه‌ ئه‌وانه‌یشی كه‌ نه‌فسی خۆیان وێڵ و گومڕاو سه‌رگه‌ردان ئه‌كه‌ن به‌ دڵنیایى ئه‌وانه‌ زه‌ره‌رمه‌ند بوونه‌و زه‌ره‌رمه‌ندی ڕاسته‌قینه‌ ئه‌وانه‌ن كه‌ نه‌فسیان هان ناده‌ن بۆ گوێڕایه‌ڵى خوای گه‌وره‌و كرده‌وه‌ی چاك، به‌ڵكو جڵه‌وی نه‌فسیان به‌ر ئه‌ده‌نه‌وه‌ بۆ ئه‌وه‌ی كه‌ هه‌موو خراپه‌كاری و تاوان و سه‌رپێچییه‌ك بكات ئه‌وانه‌ زه‌ره‌رمه‌ندن.