وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ١٠
Na ameingia kwenye hasara mwenye kuitia nafsi yake kwenye maasia.