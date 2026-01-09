وقد خاب من دساها ١٠
وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ١٠
وَقَدْ
خَابَ
مَنْ
دَسّٰىهَا
۟ؕ
﴿وَقَدۡ خَابَ﴾ خَسِرَ ﴿مَن دَسَّىٰهَا ١٠﴾ أَخْفَاهَا بِالْمَعْصِيَةِ وَأَصْله دَسَّسَهَا أُبْدِلَتْ السِّين الثَّانِيَة أَلِفًا تَخْفِيفًا