وقد خاب من دساها ١٠ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ١٠ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۟ؕ

3

{ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا } أي: أخفى نفسه الكريمة، التي ليست حقيقة بقمعها وإخفائها، بالتدنس بالرذائل، والدنو من العيوب، والاقتراف للذنوب، وترك ما يكملها وينميها، واستعمال ما يشينها ويدسيها.