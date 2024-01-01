موجودہ آیت کے لیے Tafsir Fathul Majid دستیاب نہیں ہے۔
كَلَّاۤ
اِذَا
دُكَّتِ
الْاَرْضُ
دَكًّا
دَكًّا
۟ۙ
وَّجَآءَ
رَبُّكَ
وَالْمَلَكُ
صَفًّا
صَفًّا
۟ۚ
وَجِایْٓءَ
یَوْمَىِٕذٍۭ
بِجَهَنَّمَ ۙ۬
یَوْمَىِٕذٍ
یَّتَذَكَّرُ
الْاِنْسَانُ
وَاَنّٰی
لَهُ
الذِّكْرٰی
۟ؕ
یَقُوْلُ
یٰلَیْتَنِیْ
قَدَّمْتُ
لِحَیَاتِیْ
۟ۚ
فَیَوْمَىِٕذٍ
لَّا
یُعَذِّبُ
عَذَابَهٗۤ
اَحَدٌ
۟ۙ
وَّلَا
یُوْثِقُ
وَثَاقَهٗۤ
اَحَدٌ
۟ؕ
یٰۤاَیَّتُهَا
النَّفْسُ
الْمُطْمَىِٕنَّةُ
۟ۗۖ
ارْجِعِیْۤ
اِلٰی
رَبِّكِ
رَاضِیَةً
مَّرْضِیَّةً
۟ۚ
فَادْخُلِیْ
فِیْ
عِبٰدِیْ
۟ۙ
وَادْخُلِیْ
جَنَّتِیْ
۟۠

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