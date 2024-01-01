آپ 89:26 سے 89:29 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
وَّلَا
یُوْثِقُ
وَثَاقَهٗۤ
اَحَدٌ
۟ؕ
یٰۤاَیَّتُهَا
النَّفْسُ
الْمُطْمَىِٕنَّةُ
۟ۗۖ
ارْجِعِیْۤ
اِلٰی
رَبِّكِ
رَاضِیَةً
مَّرْضِیَّةً
۟ۚ
فَادْخُلِیْ
فِیْ
عِبٰدِیْ
۟ۙ
Лютой кары будет удостоен каждый, кто пренебрег вестью о Судном дне и не трудился во благо своей Последней жизни. Адских мучеников закуют в огненные цепи, на лицах поволочат в пекло и ими будут разводить адское пламя. Таково воздаяние грешникам! А тем, кто уверовал в Аллаха, положился на Него и был верен его посланникам, скажут: