80:40 80:37 ایک تفسیر پڑھ رہے ہیں
لِكُلِّ
امْرِئٍ
مِّنْهُمْ
یَوْمَىِٕذٍ
شَاْنٌ
یُّغْنِیْهِ
۟ؕ
وُجُوْهٌ
یَّوْمَىِٕذٍ
مُّسْفِرَةٌ
۟ۙ
ضَاحِكَةٌ
مُّسْتَبْشِرَةٌ
۟ۚ
وَوُجُوْهٌ
یَّوْمَىِٕذٍ
عَلَیْهَا
غَبَرَةٌ
۟ۙ
Когда же наступит День воскресения, то раздастся ужасный грохот, от которого оглохнут уши и встревожатся сердца. И тогда человек бросит самых дорогих и самых любимых людей: брата, мать, отца, жену и детей. В тот день он увидит великий ужас и ощутит неизмеримую нужду в благих делах. Его будет заботить только то, как избавиться от наказания самому, и поэтому ему будет некогда думать о других. Все творения в тот день разделятся на счастливых и несчастных.