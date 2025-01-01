آپ 75:6 سے 75:8 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
یَسْـَٔلُ
اَیَّانَ
یَوْمُ
الْقِیٰمَةِ
۟ؕ
فَاِذَا
بَرِقَ
الْبَصَرُ
۟ۙ
وَخَسَفَ
الْقَمَرُ
۟ۙ
3
Это означает, что Аллах в силах восстановить все части тела, поскольку если воссозданы кончики пальцев, то завершено и сотворение всего тела. Однако неверующий отрицает всемогущество Всевышнего Аллаха не по причине недостатка подтверждающих его фактов, а из-за того, что его целью является именно отрицание воскрешения, которое ожидает его. Арабское слово йафджура ‘распутничать’ означает также ‘сознательно отрицать нечто’.

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