وَكُنَّا
نُكَذِّبُ
بِیَوْمِ
الدِّیْنِ
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3
[ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (٤٦) ] وه‌ ئێمه‌ ڕۆژی قیامه‌تمان به‌درۆ ئه‌زانی و باوه‌ڕمان پێ نه‌بوو.