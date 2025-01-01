وَكُنَّا
نُكَذِّبُ
بِیَوْمِ
الدِّیْنِ
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﴿وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِیَوۡمِ ٱلدِّینِ ٤٦﴾ الْبَعْث وَالْجَزَاء