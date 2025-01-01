وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّیْنِ ۟ۙ

3

وكنا - أيضا - نكذب بيوم القيامة ، وننكر إمكانه ووقوعه ، وبقينا على هذا الإِنكار والضلال .