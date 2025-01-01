وَكُنَّا
نَخُوْضُ
مَعَ
الْخَآىِٕضِیْنَ
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3
{ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ } أي: نخوض بالباطل، ونجادل به الحق،