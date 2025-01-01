وَلَمْ
نَكُ
نُطْعِمُ
الْمِسْكِیْنَ
۟ۙ
3
[ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤) ] وه‌ خواردنی فه‌قیرو هه‌ژارانمان نه‌ئه‌دا.