وَلَمْ
نَكُ
نُطْعِمُ
الْمِسْكِیْنَ
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3

( وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ) بخلا بما خوّلهم الله، ومنعا له من حقه.