قَالُوْا
لَمْ
نَكُ
مِنَ
الْمُصَلِّیْنَ
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3
[ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) ] وتیان: ئێمه‌ له‌ دونیادا نوێژمان نه‌ئه‌كردو له‌ نوێژخوێنان نه‌بووین.