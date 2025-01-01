قَالُوْا
لَمْ
نَكُ
مِنَ
الْمُصَلِّیْنَ
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3

( قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ) يقول: قال المجرمون لهم: لم نك في الدنيا من المصلين لله.