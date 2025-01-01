قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّیْنَ ۟ۙ

3

فـ { قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ } فلا إخلاص للمعبود، [ولا إحسان] ولا نفع للخلق المحتاجين.