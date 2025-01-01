مَا سَلَكَكُمْ فِیْ سَقَرَ ۟

3

فقالوا لهم: { مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ } أي: أي شيء أدخلكم فيها؟ وبأي: ذنب استحققتموها؟