عَنِ الْمُجْرِمِیْنَ ۟ۙ

3

﴿عَنِ ٱلۡمُجۡرِمِینَ ٤١﴾ وَحَالهمْ وَيَقُولُونَ لَهُمْ بَعْد إخْرَاج الموحدين من النار