فِیْ
جَنّٰتٍ ۛ۫
یَتَسَآءَلُوْنَ
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3
[ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (٤٠) ] ئه‌مانه‌ له‌ناو به‌هه‌شتدا پرسیار ئه‌كه‌ن.