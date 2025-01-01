فِیْ
جَنّٰتٍ ۛ۫
یَتَسَآءَلُوْنَ
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3
فإنهم مستقرون ( فِي جَنَّاتٍ ) عالية ( يَتَسَآءَلُونَ . عَنِ المجرمين ) أى : يسأل بعضهم بعضا عن أحوال المجرمين .