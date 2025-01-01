اِلَّاۤ
اَصْحٰبَ
الْیَمِیْنِ
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[ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (٣٩) ] ته‌نها ئه‌وانه‌ی كه‌ كتابیان به‌ ده‌ستى ڕاستیان پێ ئه‌درێ كه‌ باوه‌ڕدارانن.