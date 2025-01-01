اِلَّاۤ
اَصْحٰبَ
الْیَمِیْنِ
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والاستثناء فى قوله ( إِلاَّ أَصْحَابَ اليمين ) استثناء متصل أى أن كل نفس مرهونة بعملها . . إلا أصحاب اليمين وهم المؤمنين الصادقون.