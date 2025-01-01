آپ 74:37 سے 74:38 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
لِمَنْ
شَآءَ
مِنْكُمْ
اَنْ
یَّتَقَدَّمَ
اَوْ
یَتَاَخَّرَ
۟ؕ
كُلُّ
نَفْسٍ
بِمَا
كَسَبَتْ
رَهِیْنَةٌ
۟ۙ
Существует предположение, что выражение калля означает ‘воистину’. Согласно другому мнению, оно использовано здесь в качестве вступления. Всевышний поклялся луной, отступающей ночью и занимающейся зарей, потому что все вышеперечисленное несет в себе великие знамения Аллаха, свидетельствующие о Его могуществе и мудрости, необъятности Его власти и милости и безграничности Его знания. А поклялся Всевышний в подтверждение того, что Адское Пламя является одним из величайших несчастий и важнейших творений Господа. Мы сообщили вам о нем и даровали вам ясное знание о его предназначении. Пусть же всякий, кто пожелает, продвинется и творит благодеяния, которые приблизят его к Аллаху и благодаря которым он обретет Его благосклонность и заслужит право обитать в райских домах. А тот, кто пожелает, пусть отступит от цели, ради которой Мы сотворили его, и отвернется от всего, что любит и одобряет Аллах, и совершает грехи, которые приведут его в Ад. Всевышний также сказал: «Скажи: “Истина - от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует”» (18:29).