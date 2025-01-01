كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِیْنَةٌ ۟ۙ

3

﴿كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا كَسَبَتۡ رَهِینَةٌ ٣٨﴾ مَرْهُونَة مَأْخُوذَة بِعَمَلِهَا فِي النَّار