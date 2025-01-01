لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ یَّتَقَدَّمَ اَوْ یَتَاَخَّرَ ۟ؕ

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[ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ (٣٧) ] بۆ هه‌ر كه‌سێك له‌ ئێوه‌ كه‌ بیه‌وێ به‌ره‌و پێشه‌وه‌ بڕوات به‌ ئیمان هێنان، یاخود دوا بكه‌وێ به‌ كوفر كردن.