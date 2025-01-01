لِمَنْ
شَآءَ
مِنْكُمْ
اَنْ
یَّتَقَدَّمَ
اَوْ
یَتَاَخَّرَ
۟ؕ
3

أي لمن شاء أن يقبل النذارة ويهتدي للحق أو يتأخر عنها ويولي دبرها.