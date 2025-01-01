نَذِیْرًا
لِّلْبَشَرِ
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3
﴿نَذِیرࣰا﴾ حَال مِنْ إحْدَى وَذُكِّرَ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى العذاب ﴿لِّلۡبَشَرِ ٣٦﴾