نَذِیْرًا لِّلْبَشَرِ ۟ۙ

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﴿نَذِیرࣰا﴾ حَال مِنْ إحْدَى وَذُكِّرَ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى العذاب ﴿لِّلۡبَشَرِ ٣٦﴾