اِنَّهَا لَاِحْدَی الْكُبَرِ ۟ۙ

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﴿إِنَّهَا﴾ أَيْ سَقَر ﴿لَإِحۡدَى ٱلۡكُبَرِ ٣٥﴾ الْبَلَايَا الْعِظَام